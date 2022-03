Personeel in kerncentrale van Tsjernobyl mag voor het eerst in bijna maand naar huis

© via REUTERS

Voor het eerst sinds de Russische invasie in Oekraïne is personeel van de kerncentrale van Tsjernobyl afgelost. Ongeveer de helft van het aanwezige personeel kon naar huis terugkeren, na bijna vier weken op de site te hebben gewerkt, zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA. De kerncentrale, waar in 1986 de ergste kernramp ooit plaatsvond, staat onder Russische controle.

“Oekraïne heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap vandaag op de hoogte gebracht dat ongeveer de helft van het personeel van de kerncentrale van Tsjernobyl eindelijk kon roteren en naar huis terugkeren”, aldus Rafael Mariano Grossi, algemeen directeur van het IAEA, in een persbericht dat het agentschap in de nacht van zondag op maandag heeft gepubliceerd.

Volgens de Oekraïense nucleaire regulator begon de rotatie in de ochtend en is het personeel dat Tsjernobyl kon verlaten, afgelost door andere Oekraïense personeelsleden, meldt het agentschap nog. Grossi juicht die gedeeltelijke rotatie van het personeel toe. Zij moesten hun werk uitvoeren “onder immens stresserende en vermoeiende omstandigheden in de aanwezigheid van buitenlandse soldaten en zonder degelijke rust”.

De Russische troepen hebben de controle over de centrale sinds 24 februari. Een honderdtal Oekraïense technici die net een nachtshift had afgewerkt, bleef op de site werken waar nog radioactieve elementen moeten gekoeld worden. De dagploeg kon hen niet aflossen, vernam het Franse nieuwsagentschap AFP.

“Voor de rotatie van vandaag was dezelfde shift op de site sinds de dag voor de Russische troepen het gebied binnenkwamen”, zegt ook het IAEA.

In 1986 ontplofte reactor nummer 4 van de kerncentrale, wat de grootste kernramp ooit veroorzaakte. Het IAEA zegt ook nog steeds geen gegevens te ontvangen van de waarnemingssystemen in Tsjernobyl. De andere Oekraïense kerncentrales sturen zulke gegevens wel door. Het agentschap had voorgesteld om ter plaatse tussen beide te komen om de veiligheid van de nucleaire installaties te verzekeren. Met dat doel blijft het agentschap ook overleg voeren.