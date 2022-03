Burgemeester na carnavalsdrama in Strépy: “Dodentol zal nog oplopen”

“Bij mijn weten gaat het nog steeds om zes mensen die overleden zijn. Er zijn tien zwaargewonden en zo’n 20 anderen raakten lichter gewond. Maar ik vrees dat de balans nog zwaarder zal zijn”, zegt Gobert maandagochtend, een dag nadat een wagen op een stoet carnavalisten inreed in Strépy-Bracquegnies.

Rouwregister

Om 11 uur wordt maandag in het stadhuis van La Louvière een rouwregister geopend, de burgemeester verwacht dan ook dat veel volk zijn steun zal komen betuigen. “Dit trauma is nu ook een trauma geworden op nationaal vlak. Ook binnen het milieu van de folklore is iedereen er kapot van. Er is zoveel solidariteit en empathie. Daarom zullen we tijdens de komende carnavalstoeten in de verschillende gemeenten een moment van bezinning inlassen.”

Komend weekend is het carnaval in de hoofdgemeente La Louvière, ook die festiviteiten zullen doorgaan. “We hebben de festiviteiten van dit weekend stopgezet maar we willen de andere carnavals wel laten doorgaan. We zullen dan ook zoals gewoonlijk de Gilles gaan halen thuis. Want wat we ook doen, wanneer bestuurders aan zo’n snelheid rijden, zal eender welke beveiliging nooit genoeg zijn.”

Gerechtigheid

De burgemeester verwees ook naar de woede van de mensen uit de streek. “De woede stijgt. De mensen die dit deden zijn bekend in de stad, eentje woont tegenover een van de slachtoffers. Daarom is het belangrijk dat de mensen het gevoel hebben dat de justitie goed z’n werk doet. Want als er een gevoel van straffeloosheid heerst, zal het moeilijk worden op het terrein. Er is woede, maar het is ook normaal.”

Ook de burgemeester zelf klonk zeer aangedaan: “We zijn allemaal heel erg emotioneel. Ik ook want ik kende elke persoon die door dit drama geraakt werd. Gisteren was er vooral adrenaline maar dan kwam plots de emotie naar boven.”

