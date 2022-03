De jonge Antwerpse cardioloog Martin Vanden Eede (32) is door de Artsenkrant uitgeroepen tot ‘Specialist van het jaar’. Terwijl het een wonder is dat hij nog steeds als arts aan de slag is: “Mijn allereerste nacht in het ziekenhuis hakte er zwaar in.” Wat hem uiteindelijk motiveerde om zelf opleidingen aan beginnende artsen te geven.