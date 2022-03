De Vlaamse ‘fixer’ in Oekraïne: “Hopelijk duurt deze oorlog niet lang genoeg om er écht m’n job van te maken”

Terwijl miljoenen mensen wegvluchtten uit Oekraïne, trok Anastacia Galouchka (28) ernaartoe. De Antwerpse kon niet anders. Ze móést iets doen. Nu werkt ze voor The Washington Post als fixer in oorlogsgebied. Ze legt contacten, ze gidst, ze vertaalt. Ze speelt met de kinderen in de schuilkelders, ze voelt de bominslagen, ze ziet de stapels lichamen. “Dit gaat niet meer om het innemen van steden. Dit is: alles en iedereen kapotmaken. Mannen, vrouwen, kinderen: het maakt hen niet uit.”