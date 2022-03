Het begon als een internetliefde, tot Simon Leleu (31) uit Kortrijk naar Tokio reisde om zijn Japanse crush Sae Watanabe (28) in het echt te zien. Meteen was duidelijk dat ze de ware was, maar toen kwam corona. Door de pandemie moest het koppel meer dan twee jaar elk aan de andere kant van de wereld leven, vandaag blijft Sae voorgoed in ons land. “We zijn supergelukkig samen.”