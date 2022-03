Beelden opgedoken die Paolo F. (34) laatste uren voor drama in Strépy op sociale media plaatste

Het is voorlopig nog onduidelijk waarom zondag Paolo F. (34) op een menigte inreed tijdens het carnaval van Strépy-Bracquegnies. Op beelden die hij enkele uren voordien op sociale media deelde, is vooral te zien hoe hij samen met zijn vrienden een leuke avond beleefde. Justitie rekent daarom op de analyse van de wagen om de omstandigheden van de tragedie, die het leven kostte aan zes mensen, te kunnen verklaren. Dat heeft de procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna, maandag gezegd.

“Toute propre”, staat er te lezen bij de eerste video die Paolo F. op sociale media postte afgelopen weekend. Hij had zijn wagen net gepoetst, klaar voor een avondje stappen. Wat nadien volgt, zijn beelden van de avond. Een foto in de wagen, beelden van in de dancing. En nadien ook beelden van in de auto. Wat er na die de opname van die beelden gebeurde, is nog onduidelijk.

Daarom zullen gerechtsdeskundigen het voertuig nauwkeurig onderzoeken. Alle elektronische componenten worden bekeken. Ze zullen met name proberen te controleren of er een anti-aanrijdingssysteem aanwezig is en of dat gedeactiveerd was. “Het is een vrij nieuw voertuig. Het kan veel zaken verklaren”, aldus de magistraat op Bel-RTL.

Gezien de snelheid en het kennelijk gebrek aan afremmen, maakte het openbaar ministerie het dossier over aan een onderzoeksrechter met de kwalificatie doodslag. Als die kwalificatie wordt bevestigd, stelt het de daders bloot aan “zeer zware straffen” en aan het hof van assisen, aldus de procureur-generaal.

Rijbewijs ingetrokken

“We hebben informatie dat de daders van auto’s en van snelheid hielden, maar het blijft nog vaag. In 2017 werd van één van hen het rijbewijs ingetrokken, maar hij legde nadien opnieuw examens af. We hebben een precies idee van wie achter het stuur zat, maar we controleren of er niet op het laatste moment is gewisseld, omdat het voertuig verderop is gestopt”, aldus de la Serna.

De magistraat sprak over een positieve ademanalyse van één van de twee mannen - blijkbaar niet de bestuurder - maar bloedonderzoek moet dit bevestigen. Dat zal ook aantonen of er sprake is van het gebruik van andere drugs, zoals xtc of wat ook, voegde hij eraan toe.

De twee mannen, twee neven van 32 en 34 jaar uit La Louvière die Paolo en Nino zouden heten, kwamen terug van een nachtclub en hadden kort voor ze inreden op de stoet carnavalisten een jonge vrouw mee naar huis genomen.

Latere autopsie

De procureur-generaal laat ook weten dat de overleden slachtoffers een gerechtelijk medisch onderzoek zullen moeten ondergaan. “Wat sommige nabestaanden misschien heeft geschokt, maar deze autopsies zullen pas uitgevoerd worden nadat de nabestaanden definitief afscheid hebben kunnen nemen. Justitie is niet ongevoelig voor de pijn van de slachtoffers”, aldus de procureur.

Maandagochtend is een rouwregister geopend in La Louvière zodat iedereen zijn steun kan komen betuigen. De carnavalsfestiviteiten van komend weekend zullen niet geannuleerd worden, liet de burgemeester weten.