David Beckham laat Instagram-account overnemen door Oekraïense kinderarts: “Dit is wat we zijn geworden in oorlogstijden”

De Engelse ex-topvoetballer heeft 71,4 miljoen volgers op Instagram, en wil de aandacht vestigen op het “geweldige werk” dat Iryna – het hoofd van een regionaal kinderziekenhuis, wiens achternaam uit veiligheidsoverwegingen niet bekendgemaakt wordt – uitvoert in het midden van het oorlogsgeweld.

De vrouw plaatste zondag verschillende foto’s en videobeelden op het Instagram-account van Beckham, waarin ze toonde hoe de oorlog impact heeft op haar en haar collega’s. “Vandaag ga ik jullie tonen hoe we werken in oorlogstijden, en wie we zijn geworden. We riskeren hier ons leven.” Op de beelden is een kelder te zien waarin zwangere vrouwen moeten schuilen, en waarin baby’s behandeld worden op een geïmproviseerde intensieve dienst.

Beckham is ambassadeur voor Unicef sinds 2005. Hij vroeg zijn volgers om het goede doel te steunen.