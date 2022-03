Grootste aardbeving sinds 1989 in Noorwegen, deel olieproductie stilgelegd

Noorwegen heeft maandag zijn grootste beving in de Noordzee geregistreerd sinds 1989. De beving had een magnitude tussen 4,4 en 5,1, en deed zich voor op zowat 160 kilometer ten westen van zijn kustlijn. Dat meldt het seismologisch instituut NORSAR.

Het Noorse oliebedrijf Equinor heeft de productie op een nabijgelegen boorplatform stilgelegd. Schade is voorlopig niet gemeld, aldus een woordvoerder van het bedrijf. “Zodra we er zeker van zijn dat de voorwaarden voor normale operaties veilig zijn, dan zal de productie hernomen worden”, klinkt het.

NORSAR-directeur Anne Strommen Lycke gaf aan dat er geen significante schade door de beving gemeld is en dat er geen reden is tot ongerustheid over tsunami’s.