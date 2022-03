Volkswagen-fabriek in Spanje moet productie opschorten door protest van truckchauffeurs

De fabriek van het Duitse autoconcern Volkswagen in Pamplona, in het noorden van Spanje, heeft de productie opgeschort wegens protest van vrachtwagenbestuurders tegen de hoge dieselprijs. “Er is een tekort aan onderdelen. De maatregel geldt voor een dag en houdt in dat 1.438 voertuigen niet gebouwd kunnen worden”, aldus een woordvoerder.