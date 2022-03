Dronken bestuurder na controle: “Willen jullie de boete alsjeblieft niet naar mij thuis sturen?”

Bij de controle liet de politie 831 bestuurders blazen. Van de 25 betrapte bestuurders, die onder invloed waren van drugs of alcohol, moesten er vijf hun rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren.

Dat was onder meer het geval voor een jongeman die 2,2 promille alcohol in zijn bloed had. “Hij smeekte ons om zijn boete onmiddellijk te betalen en om ze niet op te sturen naar de ouderlijke woning. Dat is uiteraard niet mogelijk. De bestuurder was helemaal van de kaart. Volgens de bestuurder werd hij een jaar geleden ook al betrapt op dronken rijden en heeft hij van de Leuvense politierechter een boete gekregen van 2.000 euro effectief”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Door de vaststellingen verkeert de bestuurder nu in staat van herhaling en dat kan zwaar doorwegen wanneer hij binnenkort opnieuw voor de politierechter zal moeten verschijnen.

Tokkelen op smartphone

Een andere bestuurder was bij de controle al rijdend op zijn smartphone aan het tokkelen. De man had 1,8 promille alcohol in zijn bloed. “Ook hij was in staat van herhaling. In november vorig jaar werd zijn rijbewijs ook onmiddellijk ingetrokken omdat hij in het verkeer zwaar dronken achter het stuur zat”, legt de politie uit.