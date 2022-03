Zeeman roept keukengerei terug: “Zou op lange termijn gezondheidsrisico kunnen inhouden”

Keukengerei dat teruggeroepen wordt — © Zeeman/FAVV

Concreet gaat het om keukengerei met houten handvat van het merk Zeeman, dat verkocht is van begin juni 2021 tot 14 maart 2022 (artikel 70264, lotnummer 052100). Het keukengerei was onverpakt.

Volgens Zeeman is de wettelijke norm overschreden “van migratie van primaire aromatische aminen naar voeding”. Als dergelijke chemische stoffen migreren naar of vrijkomen in voedsel, kan dat “op lange termijn een gezondheidsrisico inhouden voor de consument”.

Zeeman vraagt klanten om het product niet meer te gebruiken en terug te brengen naar een van zijn vestigingen. Klanten krijgen dan direct hun geld terug.