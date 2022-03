Marc Overmars voorgesteld bij Antwerp: “Wat bij Ajax

Marc Overmars is maandag verrassend voorgesteld als de nieuwe sportief directeur van Antwerp. De Nederlander die in februari aan de deur werd gezet bij de Amsterdamse topclub Ajax voor grensoverschrijdend gedrag beloofde dat dit zich in België niet zal herhalen.

“Ik ben blij dat ik hier ben”, opende Overmars maandag de persconferentie. “Ik denk dat de familie Gheysens mij snel overtuigd heeft van het project Antwerp en waar ze naartoe willen met de club. Antwerp is een club van het volk, dat vind ik altijd mooi. Net zoals de ambities. Bouwen aan iets gezamenlijk vind ik het mooiste wat er is. Daarom zijn we er héél snel uitgekomen. Ik vind hier een mooie uitdaging. Ik zie de groeipotentie van de stad en de club. Er is hier de afgelopen jaren al veel gebouwd. Ik ben een teamspeler. Gezamenlijk hoop ik er iets moois van te maken.”

Uiteraard kreeg Overmars meteen vragen over het grensoverschrijdend gedrag bij Ajax, de reden van zijn ontslag minder dan twee maanden geleden. “Die bladzijde wil ik omdraaien. Voor mij is het een nieuwe periode en een nieuw hoofdstuk. Daar wil ik graag met iedereen goed aan beginnen. Mijn vertrek bij Ajax was heel spijtig. Ik moet daar doorheen en weer verder. Dat ga ik nu doen. Wat gebeurd is bij Ajax heeft geen invloed gehad op mijn contractbesprekingen bij Antwerp. Dat is goed afgerond. Het zal niet opnieuw gebeuren. Ik heb die periode afgesloten. Snel? Ik ben 48 jaar en dan heb je niet veel tijd meer te verliezen. Tijdens de contractbesprekingen hebben we daar niet over gesproken. Er is een nieuw begin gemaakt. Het ligt achter mij.”

Waarom heeft Overmars na Ajax voor Antwerp gekozen? “Als je bij Ajax hebt gewerkt, kan je alleen nog in buitenland aan de slag. Daarom heb ik voor het buitenland gekozen. Dat was geen vlucht. Ik kom ook in Antwerpen wonen. Het gevoel was van in het begin goed. Er is een vergelijking tussen Antwerp en Ajax. Ze zijn beide gegroeid uit een cricketclub. Een klein dingetje, maar het zegt wel iets. Bij Ajax zijn we de voorbije jaren gegroeid. Het verschil met Antwerp is dat er wel titels werden gewonnen. Maar daar gaan we aan werken. Het voelt goed aan. Daarom heb ik, tussen alle andere aanbiedingen, door Antwerp gekozen.”

Sven Jacques: “Niet concreet met vrouwen in de club gesproken”

Ook general manager Sven Jacques sprak zich uit over het ontslag van Overmars bij Ajax. “We hebben daarover gesproken. Als volwassen mensen. We hebben geluisterd naar wat er gebeurd is en verteld naar wat onze waarden zijn. Dat is een match. Het is belangrijk om mensen nieuwe kansen te geven en om de bladzijde om te draaien. We hebben niet concreet met de vrouwen van de club gesproken, maar er is binnen de club wel over gesproken geweest. Alles is aan bod gekomen. Maar het gaat natuurlijk vooral over voetbal.”

