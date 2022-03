Antwerp-manager Sven Jaecques: “Marc Overmars matcht met onze eigen waarden en normen”

Een aardverschuiving in het Belgische én Nederlandse voetbal: dat is de komst van Marc Overmars als technisch directeur naar Antwerp. The Great Old haalt met de Nederlander een gevierd sportief leider binnen, maar tegelijk iemand die van zijn sokkel viel na een #MeToo-schandaal. “We hebben lang gesproken met elkaar”, aldus General Manager Sven Jaecques. “En onze waarden en normen matchen.”