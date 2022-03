Manchester City lost FC Barcelona af aan de top van de voetbalpiramide

Niet langer FC Barcelona, maar voor het eerst is het Engelse Manchester City van Rode Duivel Kevin De Bruyne wereldwijd de voetbalclub met de grootste omzet, zo blijkt uit de jaarlijkse Football Money League van het gespecialiseerde bureau Deloitte.

In het seizoen 2020-2021 draaide de Engelse landskampioen en huidige competitieleider een omzet van 645 miljoen euro, ondanks de coronacrisis die er in de voetbalwereld stevig heeft ingehakt. Op de tweede plaats volgt het Real Madrid van Eden Hazard en Thibaut Courtois, met 641 miljoen euro. Bayern München liet een omzet van 611 miljoen euro noteren, het financieel geplaagde Barça viel terug van 715 naar 582 miljoen euro. Manchester United (558 miljoen euro), PSG (556 miljoen euro), Liverpool (550 miljoen euro), Champions League-winnaar Chelsea (493 miljoen euro), Juventus (433 miljoen euro) en Tottenham Hotspur (406 miljoen euro) vervolledigen de top tien.

In de top twintig van de ranking zijn er met Leicester City (15e), West Ham (16e), Wolverhampton (17e) en Aston Villa (20e) vier nieuwkomers. Meer dan de helft van de clubs (11) uit de top twintig komt uit de Premier League.

De twintig clubs waren vorig seizoen in totaal goed voor een omzet van 8,2 miljard euro en daarmee zitten ze bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. In het seizoen 2018-2019 werd het record van 9,3 miljard euro gevestigd.

Op het vlak van ticketing en wedstrijdrecettes werden de zwaarste verliezen geleden. In 2018-2019 haalden de clubs daar nog anderhalf miljard euro aan inkomsten uit, vorig seizoen viel dat bedrag terug tot 111 miljoen euro. Vanwege de coronacrisis dienden er immers heel wat wedstrijden achter gesloten deuren of met een beperkt aantal toeschouwers gespeeld te worden. In totaal liepen de verliezen tijdens de twee COVID-seizoenen op tot meer dan 2 miljard euro, zo becijferde Deloitte.