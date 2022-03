Zaak aanranding van 14-jarig meisje op Westerbegraafplaats ingeleid

De zaak rond zedenfeiten die zich hebben afgespeeld op de Westerbegraafplaats in Gent in mei vorig jaar, waarvan het 14-jarige slachtoffer na de feiten uit het leven stapte, is maandag ingeleid door de Gentse correctionele rechtbank. Twee meerderjarige verdachten moeten zich verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid, terwijl drie minderjarige verdachten naar de jeugdrechtbank verwezen werden.