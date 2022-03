Op 2.000 meter hoogte en staande ovatie: Vlaamse Paige (44) vraagt vriendin Davina (29) ten huwelijk tijdens Tomorrowland Winter

Davina Goyvaerts en Paige ChaiYakul in het skigebied Alpe D’Huez, waar afgelopen weekend Tomorrowland Winter doorging. — © Tomorrowland

Davina Goyvaerts (29) was aangenaam verrast toen haar vriendin Paige ChaiYakul (44) zondagmiddag op haar knieën ging en haar ten huwelijk vroeg. De plaats waar het Antwerpse koppel zich verloofde? Het muziekfestival Tomorrowland Winter in het skigebied Alpe d’Huez. Zo was het meteen dubbel feest.

Op tweeduizend meter hoogte vroeg Paige ChaiYakul haar vriendin Davina Goyvaerts zondagmiddag ten huwelijk. Het was een grote verrassing voor Davina, ook al was er een hele cameraploeg ter plaatse.

“Een vriend van mij had voor een hele cameraploeg gezorgd”, vertelt Paige. Maar al stond die camera daar op twintig meter van haar neus, ze had helemaal niets door, het bleef een verrassing. Het was een enorm emotionele ervaring voor ons allebei.”

“Het was waanzinnig, alle omstaanders waren superenthousiast, we kregen zelfs een staande ovatie. Het was echt een onvergetelijke ervaring. En het begin van een nieuw hoofdstuk, natuurlijk.”

Het koppel is afkomstig van Antwerpen, waar Paige het Thaise restaurant River Kwai uitbaat.

© Tomorrowland

© Tomorrowland

© Tomorrowland

© Tomorrowland

(avw)