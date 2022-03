Saoedi-Arabië waarschuwt voor olietekort na Houthi-aanvallen

Na nieuwe aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen op olie-installaties en andere infrastructuur in Saoedi-Arabië, waarschuwt Riyad voor tekorten op de internationale oliemarkt. Het land is een van de grootste exporteurs van ruwe olie ter wereld.

De Houthi’s hebben afgelopen weekend volgens Saoedi-Arabië installaties van het staatsolieconcern Aramco aangevallen. De Saoedische luchtafweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ballistische raket en negen met springstof geladen drones onderschept. De rebellen zelf gaven aan “een grootscheepse militaire operatie” te hebben uitgevoerd tegen “belangrijke doelwitten”.

Als gevolg van de aanvallen is de olieproductie “tijdelijk” verminderd, zo maakte het Saoedische energieministerie bekend. De lagere productie wordt opgevangen met reserves.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag dat de Iraanse wapenleveringen aan de Houthi’s en de aanvallen van de rebellen “ernstige gevolgen” hebben voor de Saoedische olieproductie en voor de capaciteit van het koninkrijk om zijn verplichtingen na te komen. Daardoor wordt de “veiligheid en stabiliteit van de energiebevoorrading” wereldwijd bedreigd, luidt het.

Saoedi-Arabië leidt in Jemen een militaire coalitie die bombardementen uitvoert ter ondersteuning van de internationaal erkende regering, die sinds medio 2014 verwikkeld is in een bloedig conflict met de door Iran gesteunde Houthi’s. De oorlog heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost en miljoenen mensen zijn voor het geweld op de vlucht. Volgens de Verenigde Naties gaat het om de ergste humanitaire crisis ter wereld.