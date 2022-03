Door de coronamaatregelen heeft de griepepidemie een jaar overgeslagen. Zijn we daardoor vatbaarder geworden voor het griepvirus? We legden onze vragen voor aan vaccinoloog en professor Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) en aan viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). “Ook wie griep heeft, moet thuisblijven. Negatief testen op corona is geen vrijgeleide om je gang te gaan.”