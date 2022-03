Laatste journalisten weggeraakt uit Marioepol: “De Russen zochten ons, we stonden op een lijst”

De twee laatste journalisten die voor westerse media verslag uitbrachten vanuit Marioepol, zijn geëvacueerd. Dat meldt persagentschap Associated Press. De Oekraïense havenstad is omsingeld door Russische soldaten en honderdduizenden inwoners zitten er muurvast.

“De Russen waren op jacht naar ons. Ze hadden een lijst met namen bij, ook de onze stonden erop, en ze kwamen steeds dichterbij.” Het had geen haar gescheeld of videojournalist Mstyslav Chernov en fotograaf Evgeniy Maloletka konden het niet meer zelf navertellen.

De twee mannen werken voor nieuwsagentschap Associated Press en documenteerden al meer dan twee weken de zware belegering van Marioepol, de havenstad in het zuidoosten van Oekraïne. De beelden die ze erg maakten gingen de wereld rond. Zo fotografeerde Maloletka een hoogzwangere vrouw die werd weggedragen nadat een kraamkliniek gebombardeerd werd. De vrouw, noch haar ongeboren kindje, overleefden de aanval.

De foto van een zwangere vrouw ging de wereld rond. — © AP

“We waren nog de enige internationale journalisten in Marioepol”, klinkt het in een verslag op AP. “We waren beelden aan het maken in het ziekenhuis toen gewapende mannen door de gangen begonnen te sluipen. Chirurgen gaven ons snel witte uniformen om als camouflage te dragen.” Bij zonsopgang stormde een dozijn soldaten binnen in de kamer waar de reporters zich schuilhielden. “Ze riepen waar de journalisten waren. Ik keek naar hun armbanden, blauw voor Oekraïne. Ik probeerde te berekenen wat de kans was dat het om vermomde Russen ging. Maar ik stapte dan toch naar voren om mezelf te identificeren.” En toen volgde opluchting. “Ze zeiden: ‘We zijn hier om je eruit te krijgen’.”

Weggehaald om een reden

Volgens Chernov trilden de muren van de ruimtes in het ziekenhuis door de vele inslagen van machinegeweer en artillerie. “Het leek veiliger om binnen te blijven. Maar de Oekraïense soldaten hadden het bevel gekregen om ons mee te nemen. Het voelde verschrikkelijk om dokters, patiënten en mensen die op de gang sliepen achter te laten.”

Na een helletocht tussen levenloze lichamen op straat en granaten die insloegen, bereikten de journalisten een schuilplaats van de Oekraïense soldaten. Pas toen hoorden ze waarom er zoveel moeite werd gedaan om hen weg te krijgen. “Een officier zei dat wanneer de Russen ons zouden vinden, ze ons zouden verplichten om voor de camera te zeggen dat alles wat we gefilmd hadden een leugen is. Dan zouden al onze inspanning voor niets geweest zijn. De officier die ons ooit had gesmeekt om de wereld zijn stervende stad te laten zien, smeekte ons nu om te gaan. Hij duwde ons richting de duizenden gehavende auto’s die zich klaarmaakten om Marioepol te verlaten.”

