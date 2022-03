Duitse vakbond roept op tot stakingen op acht luchthavens

De Duitse vakbond Verdi heeft maandag in Berlijn opgeroepen om dinsdag/morgen op acht Duitse luchthavens te staken. Onderwerp van de staking zijn de lonen voor het veiligheidspersoneel.

Op de luchthavens van Frankfurt, Berlijn, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf en Keulen/Bonn zal worden gestaakt. Verdi eist onder andere een verhoging van het uurloon met minstens één euro. Ook moeten de arbeidsvoorwaarden van beveiligers op verschillende afdelingen van vliegvelden gelijk worden getrokken, vindt de vakbond.

De vorige onderhandelingsronde over de cao eindigde zonder resultaat. Ze ging gepaard met stakingen. Vorige week maandag en dinsdag werden tientallen vluchten geannuleerd, onder meer in de grootste luchthaven van het land, in Frankfurt. Dinsdag/morgen staan nieuwe onderhandelingen gepland.