Tsjechische ex-premier Babis aangeklaagd wegens fraude

Het openbaar ministerie in Tsjechië heeft na jarenlang onderzoek de vroegere premier Andrej Babis aangeklaagd wegens fraude. De 67-jarige ondernemer en miljardair wordt ervan beschuldigd met Europese subsidies te hebben gesjoemeld en de financiële belangen van de Europese Unie te hebben beschadigd.

Babis zou in 2008 voor omgerekend zo’n 2 miljoen euro subsidies hebben opgestreken voor de bouw van het wellnessresort “Ooievaarsnest” nabij Praag. De middelen waren bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen. Babis stond echter aan het hoofd van een bedrijvenconglomeraat met bijna 200 ondernemingen in de landbouw-, levensmiddelen- en chemische industrie. Een ex-medewerkster van de voormalige eerste minister wordt aangeklaagd wegens medeplichtigheid.

Babis heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De stichter van de populistische partij ANO verloor in oktober vorig jaar de parlementsverkiezingen. Geruchten doen de ronde dat Babis zich kandidaat zou stellen voor het presidentschap. De tweede ambtstermijn van huidig staatshoofd Milos Zeman loopt in maart 2023 af. De president geniet in Tsjechië immuniteit tegen gerechtelijke vervolging.