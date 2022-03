Onze vrouwelijke voetbalreporter over de komst van Marc Overmars: “Een nieuw dieptepunt voor de Belgische voetbalwereld”

Groot nieuws op de Bosuil! Antwerp heeft een “geilneef” binnen gehaald. En nee, dat is geen slechte grap. Zo stond voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars (48) bij Ajax bekend. Het ging dan ook niet over één dickpic of één ongepast bericht. Jaren aan een stuk verstuurde Overmars er. Naar verschillende vrouwelijke medewerkers. Het kostte hem in Amsterdam terecht zijn job. Zes weken later kondigt Antwerp zijn komst doodleuk met grote trom aan. Dat hij een “geilneef” is, vertellen ze er wel niet bij.