Zeventiger redt Amerikaanse man (29) eerst van verdrinking… en schiet hem vervolgens dood

De feiten dateren van vorige dinsdag en speelden zich af op Lake Keowee in de Amerikaanse staat South Carolina. De 29-jarige Nathan Drew Morgan en zijn vriendin - die geen van beiden een reddingsvest droegen - zaten in de problemen nadat ze van hun jetski waren gevallen. De 74-jarige schipper had het echter zien gebeuren en hielp het jonge koppeltje uit de nood door hen op zijn pontonboot te trekken.

In plaats van de zeventiger te bedanken werd Morgan naar verluidt meteen na de reddingsactie erg agressief. Hij zou niet alleen de schipper hebben aangevallen, maar ook zijn eigen vriendin. Volgens de lokale ordediensten kwam dat mogelijk omdat zijn vriendin hem - om een nog onduidelijke reden - opnieuw in het water had proberen te duwen. Al is het ook mogelijk dat Morgan gewoon opnieuw op zijn jetski wilde stappen (maar niet mocht van de schipper of de vrouw).

Morgan - mogelijk zwaar onder invloed van alcohol - was niet tot bedaren te brengen en bleef zowel de schipper als de jonge vrouw verbaal en fysiek aanvallen. Waarop de schipper een wapen bovenhaalde en Morgan in de borst schoot. Iets wat de twintiger niet overleefde.

Het lokale gerecht heeft al laten weten geen aanklacht te zullen indienen tegen de schipper, “want het gaat hier duidelijk om een zaak van wettelijke zelfverdediging”.