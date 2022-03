Naakt op de cover, paspoort vervalst en 28 klachten wegens gesjoemel: hoe Boem Boem Becker plots Bankroet Becker werd

Vandaag is in Londen een proces begonnen tegen tennisicoon Boris Becker (54). De Duitser riskeert zeven jaar cel voor allerlei variaties op beschuldigingen van fraude en belastingontduiking. Hoe is het zover kunnen komen? Relaas van een hypergetalenteerde jonge tennisser die zijn bijnaam Boem Boem Becker eerst op het tenniscourt, maar later ook dubbel en dik naast het veld waarmaakte.