Openbaar aanklager over Dennis Peeters die ex-vrouw vermoordde: “Hij heeft haar gruwelijke dood gepland en voorbereid”

Dennis Peeters, de 41-jarige man die beschuldigd wordt van moord op zijn 33-jarige ex-vrouw Barbara Ongena in 2019 in Temse, heeft “lang en uitgebreid nagedacht” over hoe hij de feiten kon plegen en proberen verbergen. Dat stelde openbaar aanklager Lientje Van den Steen maandag voor het Gentse hof van assisen. “Hij heeft haar gruwelijke dood gepland en voorbereid. Hij heeft Barbara afgestraft omdat ze hem verlaten heeft.”

De feiten gebeurden op 18 juni 2019 in Temse en Sint-Niklaas. De brandweer werd rond 18.30 uur opgeroepen voor een interventie in het appartement van het slachtoffer in Sint-Niklaas. De hulpdiensten stelden vast dat er een brand gewoed had en troffen het lichaam van de vrouw aan.

Ongena verkeerde in een echtscheidingsprocedure met Dennis Peeters. Hij stelde dat ze ruzie kregen in zijn huis in Temse toen Ongena hun twee kinderen kwam ophalen, en dat hij in de garage zijn beide handen over haar mond klemde en daarbij onbewust ook haar neus dichtkneep. Peeters bracht daarna het lichaam in een reiskoffer naar haar appartement en stichtte daar brand om de feiten te proberen verbergen.

“De acties die Dennis Peeters stelde na haar dood zijn dingen die je niet kan verzinnen nadat je net de liefde van je leven vermoord heeft”, stelde advocaat Jef Vermassen, die optreedt voor de nabestaanden. “Mensen die in een opwelling hun geliefde vermoorden, zijn daarna in paniek en radeloos. Die kunnen zulke ingewikkelde acties niet ter plaatse verzinnen. (..) Voor Barbara waren haar kinderen alles. Daar heeft Dennis op haar ziel getrapt. Als je zegt dat je zelfmoord gaat plegen en de kinderen gaat meenemen in de dood, dan weet je dat de relatie niet meer goed komt. Barbara wou ruimte want hij was verstikkend, en uiteindelijk werd ze verliefd op de voetbaltrainer.”

“Voorbedachtheid duidelijk”

Die verliefdheid kwam er “om de breuk (met Dennis, nvdr.) en de overgang wat te verzachten”, stelde het openbaar ministerie. “De schuld ligt niet bij Barbara. De schuld ligt bij Dennis. Hij flipte toen hij ze samen zag met de trainer, maar er is daar niets gebeurd. Dat is sowieso geen reden om iemand te vermoorden. (..) Dit was geen toeval. Hierover is lang en uitgebreid nagedacht. Hij heeft Barbara afgestraft omdat ze hem verlaten heeft”, zei aanklager Van den Steen.

“Hij heeft een armklem gelegd rond de frêle nek van Barbara, minutenlang. De doodslag is dus zeker bewezen, maar er is meer. Hij heeft haar gruwelijke dood gepland en voorbereid. Het is moord, het is geen doodslag. De voorbedachtheid is duidelijk. Hij heeft hier voor het assisenhof gezegd dat ze dood moest. Hij wilde Barbara, zijn droomvrouw en de moeder van zijn kinderen, dood. Hij liet zich inspireren door de dood van zijn moeder en dacht een pervers plan uit.”

De moeder van Peeters was in 2010 vermoord door een buurman die erna brand had gesticht. Het openbaar ministerie vroeg de jury om Peeters schuldig te verklaren aan moord.