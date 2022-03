Welke straffen riskeren de doodrijders van carnavalsstoet in Strépy? “Als ze dat van hun advocaat horen, begint het spelletje”

Wie van de twee opgepakte mannen zat aan het stuur van de wagen die afgelopen zondag inreed op een carnavalsstoet in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies? Voorlopig gaan de speurders ervan uit dat Paolo F. de bestuurder was, maar doen nog extra controles om zeker te zijn. Het is dan ook belangrijk: de bestuurder riskeert een veel zwaardere straf dan zijn passagier. Maar voorlopig is er ook nog een scenario waarin de vrijspraak voor beide mannen mogelijk is.