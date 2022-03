SJOTCAST #31. “Eén tot twee weken na zijn ontslag bij Ajax hing Antwerp al aan de bel bij Marc Overmars: opportunisme ten top”

Er is een bom ontploft op de Bosuil. En geen kleintje. De komst van Marc Overmars als Directeur Voetbalzaken zorgt voor discussie, verontwaardiging, ontzag en gefronste wenkbrauwen. Sjotcast werd eerst op snelheid gepakt, maar trok opnieuw de studio in en maakte niet één, maar twee afleveringen. Eentje over de komst van Overmars naar Antwerp en eentje over al andere actua van het afgelopen weekend. Met Chef Voetbal Ludo Vandewalle.