Russische troepen openen het vuur op ongewapende Oekraïners: “Er zijn gewonden gevallen”

Russische soldaten hebben ongewapende Oekraïense burgers onder vuur genomen in Cherson. Dat meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba op Twitter en wordt ook bevestigd door de Oekraïense mensenrechtenadvocate Aleksandra Matviichuk. “Russen openden het vuur op vuur op ongewapende burgers”, aldus Matviichuk. “Er zijn gewonden gevallen.” Daarvan getuigen beelden die via sociale media worden verspreid.

“Dit is het lelijke gezicht van Rusland”, schrijft Dmitro Koeleba bij de beelden van het incident in Cherson. De schoten zouden gelost zijn terwijl burgers vreedzaam betoogden tegen de Russische inval op Svoboda Square, het centrale plein in de havenstad. Daar werd volgens Oekraïense media het monument ‘Helden van de Hemelse Honderd’ beklad door de Russen.

Dat monument werd opgetrokken voor de honderd doden die vielen tijdens de ‘Revolutie van de Waardigheid’ in 2014 in Kiev. “Moordenaars van de kinderen van de Donbas”, zouden de Russen op het beeld hebben geschreven, een verwijzing naar de regio in het oosten van het land waar pro-Russische separatisten strijden tegen het Oekraïense leger. De actievoerders wilden de boodschap van de Russen vermijden toen het vuur werd geopend, aldus de Oekraïense media.

Cherson is een havenstad van 290.000 inwoners in het zuiden van Oekraïne die vlakbij het schiereiland Krim ligt dat in 2014 geannexeerd werd door Rusland. Het was de eerste grote stad die de Russen konden innemen. Dat gebeurde op 2 maart, een week na hun inval in Oekraïne. Cherson is strategisch belangrijk door zijn ligging: de stad ligt aan de monding van de Dnjepr, die 70 km stroomafwaarts in de Zwarte Zee uitmondt.

(pjv)