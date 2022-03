Advocaat van passagier van wagen die inreed op carnavalsstoet in Strépy: “Mijn cliënt sliep op het moment van de feiten”

“Mijn cliënt is van streek, gechoqueerd. Hij zegt me dat hij sliep op het moment van de feiten en plots wakker werd van enkele schokken.” Aan het woord is de advocaat van Nino, een dertiger uit La Louvière die zondagochtend als passagier in de wagen zou hebben gezeten bij zijn neef Paolo F. toen die inreed op een carnavalsstoet in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies.

Een BMW met twee inzittenden reed zondagochtend rond 5 uur in op een carnavalsstoet in Strépy-Bracquegnies. Daarbij vielen 6 doden, 10 zwaargewonden (van wie er enkelen nog in levensgevaar verkeren) en 27 lichtere gewonden. Meteen na de feiten werden de twee inzittenden, Paolo F. en zijn neef Nino, opgepakt door de politie. Het gaat om twee dertigers uit La Louvière die terugkeerden na een avondje stappen.

“Mijn cliënt is van streek, gechoqueerd”, zo verklaarde de advocaat van Nino, die als passagier in de wagen zou hebben gezeten. “Hij zegt me dat hij sliep op het moment van de feiten en plots wakker werd van enkele schokken. Nadat hij enkele glazen alcohol had gedronken, was hij zich ervan bewust dat hij niet meer kon rijden.”

Volgens de advocaat gaat het hier dan ook om een tragisch verkeersongeval, geen intentionele doodslag.

