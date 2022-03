Zorg, onderwijs en kinderdagverblijven tellen sinds december meeste coronabesmettingen

Het rapport gaat over de periode van 22 februari tot en met 7 maart. Aan de hand van gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano, gekoppeld aan data van de sociale zekerheid en uit de contacttracing, kunnen verschillende sectoren met elkaar vergeleken worden. De cijfers worden bekeken aan de hand van de veertiendaagse incidentie, dus het aantal besmettingen per 100.000 mensen.

De resultaten liggen in de lijn van de verwachtingen, zegt Godderis. Sectoren waarin een nauw contact is met andere mensen, zoals de zorg en de kinderdagverblijven, zijn nog steeds goed voor het hoogste aantal besmettingen. Waar er voor de jaarwisseling meer besmettingen voorkwamen in het basis- en het secundair onderwijs, is dat sinds het einde van de examens het geval voor het hoger onderwijs. “We zien dus een effect van het nieuwe semester en het skiverlof in februari.”

In de totale werkende bevolking bedraagt de incidentie tijdens de gemeten periode 1.051. In de vorige periode, van 8 tot en met 21 februari, lag de incidentie nog op 1.701. De daling van het aantal besmettingen zet zich dus door in de werkende bevolking, maar de snelheid van de daling vertraagt wel. In de algemene bevolking bedraagt de incidentie deze periode 795. Er gaat dus nog steeds meer virus rond in de werkende dan in de algemene bevolking.

Een opvallend resultaat uit het rapport komt uit de chemische industrie, dat een zesde plaats inneemt in de lijst met sectoren met de meeste besmettingen. In het vorige rapport belandde die industrie nog op de elfde plaats. De stijging is volgens professor Godderis te wijten aan een clusteruitbraak, en niet zozeer aan specifieke werkomstandigheden. “Een sector met relatief weinig besmettingen die met een cluster te maken krijgt, kan al snel een grote impact hebben.”

Gegevens uit de contacttracing wijzen er tot slot op dat er een stijging in aantal besmettingen is opgetekend in bepaalde sectoren. Het doet vermoeden dat de kentering is ingezet. Volgens Godderis is het daarom nog steeds aangewezen voorzichtig en waakzaam te blijven, en de algemene gezondheidsregels te blijven hanteren.