Japan waarschuwt voor elektriciteitstekort

Japan heeft maandagavond (lokale tijd) gewaarschuwd voor een mogelijk elektriciteitstekort op dinsdag. De uitval van elektriciteitscentrales na een sterke aardbeving zet, in combinatie met kouder weer, het Japanse elektriciteitsnet onder druk. Japan gaf zijn allereerste stroomvoorzieningswaarschuwing voor het gebied rond Tokio, zegt het Japanse ministerie van Handel maandag.

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) verwacht dat zijn energiereserves dinsdag tot 3 procent zullen dalen. Een langdurige daling onder 1 procent zou een stroomuitval kunnen veroorzaken. Volgens het Japanse persbureau Kyodo News heeft TEPCO zich niet op die mogelijkheid voorbereid.

De energiemaatschappij zou wel bijkomende stroom kunnen krijgen van andere regionale nutsbedrijven om de krapte het hoofd te bieden, stelt het ministerie van Economie, Handel en Industrie in een verklaring. De energiemaatschappij riep zijn consumenten deze week al op om zuinig om te springen met elektriciteit.

Een aardbeving in het noordoosten van het land haalde verschillende elektriciteitscentrales van het net, waardoor de groothandelsprijzen voor elektriciteit de lucht in schoten. Ook gasprijzen en steenkoolprijzen gingen de hoogte in door het wereldwijde brandstoftekort. Bovendien zijn lage temperaturen voor de tijd van het jaar voorspeld, stelt het persagentschap Bloomberg, en zal de bewolkte hemel een rem zetten op de energiewinning uit zonnepanelen.