Amerikaanse beurswaakhond wil van bedrijven informatie over uitstoot

De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een plan klaar dat bedrijven moet verplichten om gedetailleerde informatie vrij te geven over hun uitstoot van broeikasgassen. Voor de eerste keer zullen bedrijven de risico’s moeten schetsen die de opwarming van de planeet voor hun activiteiten heeft, zodra ze documenten neerleggen bij de SEC. Het gaat dan om jaarverslagen of registraties.

Grotere bedrijven zullen bovendien niet alleen zicht moeten geven op hun eigen uitstoot, maar ook op de uitstoot van bedrijven in hun bevoorradingsketen.

Het voorstel wordt maandag binnen de beurswaakhond besproken. Verwacht wordt dat het gepaard zal gaan met een grote clash met lobbygroepen van de industrie en Republikeinse politici. Die zijn van mening dat zulke regels niet tot het domein van de SEC behoren. De waakhond zelf is, net als linkse parlementsleden en milieugroeperingen, van mening dat kleine beleggers die informatie nodig hebben om weloverwogen beslissingen te kunnen maken.

“Al generaties lang grijpt de SEC in wanneer er grote behoefte is aan de bekendmaking van informatie die relevant is voor de beslissingen van beleggers”, aldus SEC-voorzitter Gary Gensler in een verklaring.

Auditeurs en andere experts zullen de klimaatinformatie moeten controleren.

Sommige bedrijven, zoals oliegigant ExxonMobil, maken al informatie bekend over hun uitstoot.