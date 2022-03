De Gezinsbond roept de Vlaamse regering op om de besparingen in het groeipakket – de hervormde kinderbijslag – terug te draaien. En ook om zelfs verder te gaan, zodat de stijgende levensduurte de gezinnen niet zuur opbreekt. Door de besparingen schieten die er al 208 euro per kind per jaar in, berekende de Gezinsbond. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) broedt op een voorstel.