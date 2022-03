Boeing van crash die fataal werd voor 132 inzittenden in China is ook zeer populair bij Europese vliegmaatschappijen

Bij een crash in het zuidwesten van China met een Boeing 737NG van China Eastern Airlines zijn maandag 132 mensen om het leven te komen. Op amateurbeelden is te zien hoe het vliegtuig als een baksteen naar beneden stort. De kans dat iemand de crash overleefde, is vrijwel onbestaande. De Boeing 737NG is bijzonder populair bij Europese luchtvaartmaatschappijen, onder meer bij Ryanair. “Maar in tegenstelling tot de geplaagde 737 MAX kent dit toestel wél een uitstekende staat van dienst.”