Bestuurder die inreed op carnavalsstoet Strépy was “licht geïntoxiceerd”, wagen reed wel “veel te snel”

Op basis van camerabeelden weet het parket van Bergen nu met zekerheid wie zondagochtend achter het stuur zat van de wagen die in Strépy-Bracquegnies een groep carnavalisten aanreed. De bestuurder blijkt Paolo F., een 34-jarige man uit La Louvière, te zijn. Hij was “licht geïntoxiceerd”. Bij de aanrijding kwamen 6 mensen om het leven. Er vielen ook 10 zwaar- en 27 lichtgewonden.

Er was eerst sprake van een mogelijke bestuurderswissel, maar intussen heeft het parket van Bergen via camerabeelden kunnen bevestigen dat wel degelijk Paolo F. en niet zijn neef Nino achter het stuur zat van de BMW die zondagochtend rond 5 uur inreed op een carnavalsstoet in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies.

Paolo F. had 0,29 milligram per liter alcohol in het bloed, ofwel “licht geïntoxiceerd” en het equivalent van drie à vier glazen bier. Zijn neef Nino had 0,41 milligram per liter alcohol in het bloed, ofwel “dronken”. Bij speekseltesten werden nog geen sporen van drugs aangetroffen bij beide mannen, maar bloedonderzoek moet in de komende dagen meer duidelijkheid brengen. Bij een speekseltest wordt bijvoorbeeld niet getest op (populaire) middelen als ketamine en vloeibare xtc, bij bloedonderzoek wel. Op de resultaten van het bloedonderzoek is het allicht wel nog enkele dagen wachten. Ondertussen zal de onderzoeksrechter de twee dertigers wel nog ondervragen. Dat zal maandag ofwel ’s avonds of ’s nachts nog gebeuren, aldus de parketwoordvoerder.

“Veel te snel”

De twee mannen waren zondagochtend op weg terug van een discotheek en hadden net voor de aanrijding van de optocht nog een vriendin thuis afgezet. Hun wagen reed “veel te snel” op het moment van de feiten, al is momenteel nog niet duidelijk precies hoeveel te snel. Na de eerste aanrijding is de wagen wel nog één kilometer verder gereden alvorens hij tot stilstand kwam.