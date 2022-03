Mensensmokkelaar krijgt 4 jaar cel voor dood van 39 Vietnamese migranten in koelwagen Essex

Ruim twee jaar na de dood van 39 Vietnamese migranten in een koelwagen, is nog een betrokkene veroordeeld. De rechtbank van Londen veroordeelde Dragos Stefan Damian maandag tot iets minder dan vier jaar gevangenisstraf. De 28-jarige Roemeen zou de migranten met zijn busje naar Londen vervoeren, maar toen de koelwagen op 23 oktober 2019 aankwam in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex, bleek dat de Vietnamezen waren gestikt in de luchtdichte koelwagen.