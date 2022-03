Zes Russische lichamen opgegraven om te ‘ruilen’ voor twee levende Oekraïners

Wanneer Russische soldaten sneuvelen in Oekraïne, is er niet meteen familie in de buurt die zich bekommert om het lichaam. Geen nabestaanden die een laatste groet brengen of een begrafenis regelen. Tenzij hun collega-militairen erin slagen het lichaam te repatriëren. Maar dat is niet altijd mogelijk tijdens een oorlog. Veel Russische soldaten zijn dan ook in geïmproviseerde massagraven beland. Een van die graven is een put bij de stad Rusaniv, ten oosten van Kiev. Lokale Oekraïners hebben hun lichamen gered van hongerige dieren of van ontbinding in open lucht.

Ironisch genoeg, kregen verschillende Oekraïense soldaten de taak om de Russische lichamen opnieuw op te graven. Dat ze voorzichtig moeten zijn, zeggen ze tegen elkaar. Want elke schep met de spade in de vochtige modder kan ook schade aanrichten. Het is een lugubere taak, maar wel een met een hoger doel. “Het zorgt ervoor dat er levenden kunnen gered worden”, rapporteert The Kyiv Independent over de situatie. “Zes Russische lichamen zullen worden ingewisseld voor twee Oekraïense krijgsgevangenen.”

500 Oekraïense gevangenen

Met andere woorden: de lichamen van Russische soldaten raken terug thuis om daar een laatste rustplaats te vinden, terwijl Oekraïense soldaten die vastgehouden worden door de Russen terug naar het front kunnen keren.

De Russische mensenrechtencommissaris Tatjana Moskalkova heeft dat maandag ook aan de staatszender RT bevestigd. Aan het Rode Kruis zijn documenten voor een ruil van Russische soldaten overhandigd, zei ze.

Moskou zegt zelf meer dan 500 Oekraïense soldaten gevangen te hebben genomen. Oekraïne had het onlangs over meer dan 560 Russische krijgsgevangenen.