Brusselse politie mikpunt van kritiek na Carnaval Sauvage

In meerdere media hebben deelnemers aan het Carnaval Sauvage, dat zondag door Brussel trok, hun beklag gedaan over het optreden van de Brusselse lokale politie bij het beëindigen van het evenement. De politie legde het Carnaval Sauvage rond 22.30 uur stil op de site van Tour & Taxis, waar de feestvierders een groot vuur hadden gebouwd, en zette het waterkanon en traangas in. Daarbij vielen volgens de feestvierders enkele gewonden. De politie wijst er onder meer op dat het evenement niet was aangevraagd.

De tiende editie van het Carnaval Sauvage blies zondagnamiddag verzamelen op het Vossenplein in de Marollen en trok vervolgens via het skatepark van Les Brigitinnes en de Congreskolom naar Tour & Taxis. Zo’n 1.800 mensen namen aan de optocht deel, die her en der het verkeer belemmerde.

Op de site van Tour & Taxis bouwden de carnavalisten een groot kampvuur om hun verkleedkleren te verbranden, maar rond 22.30 uur maakte de politie een einde aan het evenement. Volgens meerdere deelnemers ging de politie daarbij onnodig hardhandig te werk en vielen er enkele gewonden. Ook op het Sint-Katelijneplein, waar een deel van de feestvierders later opnieuw samenkwam, zou de politie onnodig geweld gebruikt hebben, aldus getuigenissen.

De Brusselse politie wijst erop dat het evenement niet aangevraagd was en dat er geen contactpersoon was aangeduid, noch zich meldde. Het was volgens de politie dan ook niet mogelijk met de feestvierders te onderhandelen.

“We hebben besloten om het vuur te doven en de menige uiteen te drijven uit veiligheidsoverwegingen”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. “Via de luidsprekers van de sproeiwagen is aangekondigd dat we zouden tussenbeide komen. Onze mensen zijn ook bekogeld met projectielen, waarna er traangas is ingezet. Twee politiemensen zijn gewond geraakt en een politievoertuig is beschadigd geraakt.”

De politie heeft geen weet van getuigenissen over geweld, maar nodigt iedereen die dat wil, uit om een klacht in te dienen.