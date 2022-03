Anderlecht zendt zijn zonen uit: 14 van 27 Duivels passeerden bij paars-wit

Verschaeren draagt zelfs nog steeds het paars-witte shirt. Van de andere spelers met een Brussels verleden zijn Tielemans, Dendoncker, Doku... de meest voor de hand liggende namen, maar weet u nog dat ook Batshuayi, Van der Heyden en Mangala op Neerpede passeerden? Het zijn veelal jeugdproducten, behalve doelmannen Kaminski en Sels die door Anderlecht ooit gehaald werden voor de A-ploeg. Eigenlijk zou je nog een vijftiende naam kunnen toevoegen met Thomas Foket, die ooit trainde bij de U19 van RSCA, maar die was toen nog eigendom van Dilbeek en niet officieel aangesloten bij Anderlecht. En zeggen dat Romelu Lukaku of Dries Mertens nu niet eens in de selectie zitten.(jug)