Zelfs experts fronsen wenkbrauwen door nieuwe topfunctie Marc Overmars: “Nu lijkt het alsof alles wat in de doofpot wordt gestopt. De verkeerde strategie”

Marc Overmars (48) is de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Antwerp. De publieke verontwaardiging is groot, omdat de man amper zes weken geleden moest vertrekken bij Ajax wegens seksueel wangedrag tegenover collega’s. Ook experts hebben hun bedenkingen. “Iedereen verdient een tweede kans, maar dit is wel heel snel”, zegt de Vlaamse ombudsvrouw gender Annelies D’Espallier.