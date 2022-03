Koen Daniëls (N-VA) zal onderzoekscommissie kinderopvang leiden

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) komt aan het hoofd van de pas opgerichte onderzoekscommissie naar de mistoestanden in de kinderopvang. Op zijn officiële bekrachtiging is het nog even wachten, maar alle partijen zijn het erover eens. Daniëls verdiende zijn sporen als onderwijs-expert van zijn partij, die het toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vaak lastig maakte.

De onderzoekscommissie komt er na het drama in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke, waar een kindje van zes maanden vreselijk mishandeld werd en uiteindelijk het leven liet. Daarna bleven de verhalen van probleemdossiers zich opstapelen, tot er uiteindelijk onder druk van de oppositie een onderzoekscommissie in het leven werd geroepen.

Het is al de tweede onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement deze legislatuur. Die naar de PFOS-vervuiling is volop bezig met haar conclusies. Ook daar zetelt Daniëls in. (agy)