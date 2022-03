Bondscoach Roberto Martinez laat zeven beloften enkele dagen meetrainen bij Rode Duivels

LEES OOK. Wout Faes sluit transfer in de zomer niet uit, Charles De Ketelaere als vervanger van Lukaku? “Ik kan die positie aan”

Die zeven namen zaten niet in de selectie die bondscoach Roberto Martinez vorige vrijdag bekendmaakte, maar ze mogen wel enkele dagen meetrainen met de A-ploeg vooraleer ze naar de U21 van Jacky Mathijssen trekken. Volgende dinsdag (29 maart) spelen de Jonge Duivels een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd op het veld van Denemarken. Bij winst is het EK, dat in de zomer van 2023 in Georgië en Roemenië doorgaat, een feit.

Bij de selectie zitten ook een aantal jongeren die zich vanaf heden volwaardig Rode Duivel mogen noemen: Charles De Ketelaere, Arthur Theate en Yari Verschaeren. Dat drietal zal in principe niet meer in actie komen voor de U21.

De volledige selectie van de Rode Duivels:

De volledige selectie van de Jonge Duivels (U21):

Beelden van de training van maandag:

Loïs Openda. — © Photo News

Yorbe Vertessen, Sambi Lokonga en Hugo Siquet. — © Photo News

Debutant Siebe Van der Heyden. — © Photo News