Dennis Peeters (41) is schuldig aan de moord op zijn ex-vrouw Barbara Ongena (33) en aan brandstichting: “Als hij Barbara niet mocht hebben, dan niemand”

Schuldig aan moord en brandstichting: na anderhalve week valt het doek over het assisenproces in Gent tegen Dennis Peeters (41). Voor de buitenwereld waren hij en zijn (ex-)vrouw Barbara Ongena (33) een voorbeeldgezin, maar toen hij zijn vrouw betrapte met de voetbaltrainer van hun zoontje, is Peeters ontploft. Met twee kleine kinderen als de grootste verliezers in de hele zaak.