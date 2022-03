Bijna hele onderwijstop is besmet met corona na werkbezoek in Londen

Zowat iedereen met een topfunctie in het Vlaamse onderwijs is besmet geraakt met corona, wellicht na een werkbezoek in Londen.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), zijn kabinetschef, Lieven Boeve (topman van het katholiek onderwijs) en Koen Pelleriaux (topman van het Gemeenschapsonderwijs). Dat is zelfs nog niet het volledige lijstje van de toppersonen uit de onderwijswereld die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Liefst acht van de twaalf deelnemers aan een studiereis naar Londen hebben het virus te pakken, zo bevestigt het kabinet Weyts.

Of ze het virus daadwerkelijk in Londen opliepen is niet honderd procent zeker, maar het lijkt wel heel waarschijnlijk. De onderwijstop was in Londen voor een werkbezoek aan de Education Endowment Foundation, een stichting die onderwijsonderzoek voert en de resultaten daarvan vertaalt naar de klaspraktijk. Het bezoek vond vorige week plaats op 14 en 15 maart.

Gewoon aan het (thuis)werk

De besmettingen betekenen niet dat ons onderwijs nu op zijn gat ligt. Niemand is er erg aan toe, en de meesten zijn zelfs gewoon aan het werk, uiteraard van thuis uit. Ook Weyts kon gisteren enkel digitaal aanwezig zijn op een persconferentie over een nieuwe campagne – ‘Lesgeven is alles geven’ – om het lerarenberoep te promoten. “Hij is volstrekt asymptomatisch”, zegt zijn woordvoerder.

Het aantal coronabesmettingen blijft ondertussen in heel België stijgen. Tussen 9 en 15 maart werden dagelijks gemiddeld 9.055 nieuwe besmettingen vastgesteld: 25 procent meer dan in de voorgaande zeven dagen. Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg met 17 procent, tot gemiddeld 169 per dag. Maar het aantal patiënten op intensieve zorgen blijft dalen. (jvde)