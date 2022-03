Sterspeler Paulo Dybala mag Juventus straks gratis verlaten: “Verkiezen om zijn contract niet te verlengen”

Juventus zal in principe geen nieuw contract aanbieden aan zijn Argentijnse aanvaller Paulo Dybala. Zijn huidige overeenkomst loopt in juni af.

“Met de komst van Vlahovic (in januari, red.) was zijn positie niet langer centraal op het veld. We verkiezen om de beslissing te nemen zijn contract niet te verlengen”, aldus Juve-bestuurder Maurizio Arrivabene, geciteerd door verschillende Italiaanse media.

De 28-jarige Dybala voetbalt sinds 2015 bij Juventus. Aan het begin van het seizoen werd hij benoemd tot vice-aanvoerder, maar een aantal blessures zorgden ervoor dat hij bij de Italiaanse topclub minder in het stuk voorkwam.

Volgens de toonaangevende Gazzetta dello Sport staan verschillende clubs, waaronder Inter Milaan en Atlético Madrid, klaar om de Argentijnse goalgetter in te lijven.