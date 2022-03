Rennes is not amused en wil Jérémy Doku zo snel mogelijk terug naar Frankrijk halen

Jérémy Doku (19) moest zich bij de Rode Duivels melden, hoewel de spurtbom van Stade Rennes sukkelt met een spierblessure in de kuit. De dribbelaar speelde dit seizoen in Frankrijk nog maar 671 minuten en miste al 25 matchen.

Zijn werkgever is not amused met het feit dat hij toch moest afreizen naar de nationale ploeg en verwacht de speler zo snel mogelijk terug. “Als een speler geblesseerd is, prefereren we dat hij hier verzorgd wordt en revalideert”, stelde Rennes-coach Bruno Genesio in L’Equipe. “De medische staf van België wilde Doku even zien, maar wij hopen dat hij zo snel mogelijk terugkeert.”

De Rode Duivels trainden gisteren een eerste keer. Voorlopig mogen er ook 7 beloften meetrainen met de A-ploeg. Het gaat om Koni De Winter (Juventus), Amadou Onana (Lille), Loïs Openda (Vitesse), Hugo Siquet (Freiburg), Yorbe Vertessen (PSV), Aster Vranckx (Wolfsburg) en keeper Senne Lammens (Club Brugge). (jug)