Brits onderzoek naar verdwijningszaak Maddie McCann loopt op zijn einde

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 net voor haar vierde verjaardag uit de vakantieflat die haar ouders huurden in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve. Ze is nooit teruggevonden.

Vier jaar na de verdwijning van de peuter lanceerde de Metropolitan Police onder de naam Operation Grange een eigen onderzoek. Maar dat zou eind maart zonder geld zitten, zodat de speurtocht nog dit jaar zou ophouden. Misschien komt er nog extra budget zodat de vier overgebleven van de veertig speurders nog tot eind september zouden kunnen doorwerken, aldus de Daily Mirror.

Het onderzoek zou al omgerekend 147 miljoen euro hebben gekost.

In juni 2020 kwam de Duitser Christian Brückner, die vastzit voor andere zaken, plotsklaps als hoofdverdachte voor de ontvoering van en moord op het meisje in beeld. Maar tot een formele aanklacht door de Duitse justitie is het nog steeds niet gekomen.