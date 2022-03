Paolo F. stond in Strépy al langer bekend als snelheidsduivel: “Wat heeft hem bezield om zo’n bloedbad aan te richten?”

Paolo F., de man die zondag met zijn BMW had ingereden op een groep carnavalisten in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies, had amper gedronken. Volgens de ademtest had hij het equivalent van drie à vier pintjes op. Ook van druggebruik zijn in eerste instantie geen aanwijzingen. “Maar wat heeft die man dan bezield om zo’n bloedbad aan te richten?”, klinkt het bij gerechtelijke bronnen.