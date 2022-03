Corsicaanse nationalist Colonna in ziekenhuis overleden

De Corsicaanse nationalist Yvan Colonna, die begin deze maand in coma werd geslagen door een medegevangene, is maandag overleden. Hij stierf eerder op de dag in het ziekenhuis in de Zuid-Franse stad Marseille, vertelde zijn advocaat Patrice Spinosi namens de familie aan persbureau AFP.

De Franse justitie had eerder de levenslange gevangenisstraf, die hij uitzat vanwege de moord op de gouverneur van Corsica in 1998, om medische redenen voorlopig opgeschort.

Het incident rond de mishandeling van Colonna in de gevangenis leidde tot dagenlange rellen op het eiland in de Middellandse Zee. Daarbij raakten vele tientallen agenten en betogers gewond. Demonstranten waren kwaad dat de Franse autoriteiten hem tegen zijn verzoek in niet hadden overgebracht naar een gevangenis op Corsica.