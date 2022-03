Indrukwekkende wake voor plots overleden baby Camille

Meer dan driehonderd mensen kwamen maandagavond samen op het Kerkplein van Schilde om Thomas Gysels, bekend als uitbater van onder meer Domus Café en restaurant L’Angolino in Schoten, en zijn partner Alexandra Hauquier te steunen. Het koppel verloor donderdag totaal onverwacht hun dochtertje Camille.

Camille werd maar negentien maanden oud. Het meisje zou gestikt zijn in een ballon terwijl ze in de crèche verbleef. Voorlopig geldt de thesis van een tragisch ongeluk. “Het onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden loopt”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

“Maar mijn broer en Alexandra zijn nu niet bezig met het uitzoeken van verantwoordelijkheden bij de zo plotse dood van hun enige kindje. Daarvoor is hun verdriet veel te groot”, vertelt Vincent Gysels.

Vrienden van Thomas en Alexandra waren massaal aanwezig om het zo diep getroffen ouderpaar een hart onder de riem te steken. — © Walter Saenen

De uitvaart voor Camille Gysels vindt zaterdag 26 maart plaats in de Witte Kerk van Schilde Bergen. De verwachting is dat lang niet alle familieleden en vrienden van het getroffen ouderpaar die dienst zullen kunnen bijwonen wegens plaatsgebrek. Daarom namen drie goede vrienden van papa Thomas Gysels het initiatief voor deze wake.

Anthony Van Gastel, tevens stiefbroer van Thomas, Yannick Vreugde en Thomas Alliet hadden opgeroepen tot een moment van stilte, herdenking en gezamenlijke rouw op het Kerkplein van Schilde. Ze wilden zo ook hun medeleven tonen aan de ouders, die vlakbij wonen

Merelgezang en het geluid van kerkklokken klonken nooit zo melancholisch als maandag bij zonsondergang op het Kerkplein van Schilde. Je kon er ondanks de grote massa een speld horen vallen. Alle aanwezigen hadden gevolg gegeven aan de oproep van de drie kameraden om een witte bloem of kaars mee te brengen. Die werden neergezet bij een grote foto van het meisje. Iemand had zelfs een groot spandoek laten maken als eerbetoon aan Camille: ‘De mooist ster aan de hemel dat ben jij’, stond er gedrukt. Op het plein waren overal hartjes met een C gekalkt.

Na de wake zochten de vrienden troost bij elkaar. De ouders van Camille kwamen omringd en ondersteund door familieleden ook zelf even kijken naar deze spontane ceremonie en sterk signaal van verbondenheid. “Zij waarderen dit gebaar heel erg, maar zijn te veel aangedaan voor een persoonlijke publieke reactie”, laat Thomas’ broer Vincent weten.(jaa )

